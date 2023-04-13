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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:48

Trabzonspor'da Maxı Gomez gelişmesi! Ayrılık kapıda...

Trabzonspor’da Maxı Gomez gelişmesi! Ayrılık kapıda...

Trabzonspor hedefsiz kalınca, yönetim oyuncularına gelen transfer tekliflerini dinlemeye başladı. MLS takımları golcü futbolcu Maxi Gomez'i ısrarla istiyor. Uruguaylı oyuncunun menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Bordo-mavili ekibin Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'in kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor. Trabzonspor'da bu sezon yaşanan gol atma sorununda etkili olamayan Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı belirtildi.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 7 gol 6 asistle oynayan 26 yaşındaki forvet için yüksek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'un transfere izin vereceği öğrenildi. Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro ve şarta bağlı prim ödemesi yapılıyor. (Fotomaç)

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Trabzonspor'da Maxı Gomez gelişmesi! Ayrılık kapıda...
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