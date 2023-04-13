Trabzonspor’da Maxı Gomez gelişmesi! Ayrılık kapıda...

Bordo-mavili ekibin Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'in kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor. Trabzonspor'da bu sezon yaşanan gol atma sorununda etkili olamayan Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı belirtildi.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 7 gol 6 asistle oynayan 26 yaşındaki forvet için yüksek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'un transfere izin vereceği öğrenildi. Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro ve şarta bağlı prim ödemesi yapılıyor. (Fotomaç)