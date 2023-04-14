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Giriş Tarihi: 14.4.2023 23:43

Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisini alıyor

DHA
Beşiktaş, Masuaku’nun bonservisini alıyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçını beklemeden Arthur Masuaku'nun bonservisini alıyor.

Beşiktaş, ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor ile oynacacağı maç öncesinde kiralık olarak kadrosunda yer alan Arthur Masuaku'nun bonservisini alacak. Siyah-beyazlı ekip, sözleşmesindeki 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika oynaması halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Arthur Masuaku için West Ham ile anlaştı. Masuaku'nun bonservisini 2 milyon Euro'ya indiren Beşiktaş, Demokratik Kongolu sol bek ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

MASUAKU BEŞİKTAŞ FORMASINI 26 MAÇTA GİYDİ

Yaz transfer döneminde kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Arthur Masuaku, 26 karşılaşmada forma giydi. 29 yaşındaki sol bek bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asist katkısı sağladı.

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Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisini alıyor
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