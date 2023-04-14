Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 14.4.2023 21:03

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Trabzon'a giderek kampa girecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Özgür Özel'in tam altın vaadi dalga konusu oldu
Yabancı bile sizin kadar yabancı değil
Başkan Erdoğan duyurdu: Türkiye Karadeniz gazına kavuşuyor!
İMECE'nin uzaya fırlatılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi
SON DAKİKA | MİT'ten FETÖ'ye bir darbe daha! Mehmet Cintosun Türkiye'ye getirildi
İstanbul Finans Merkezi için beklenen gün geliyor! 17 Nisan'da açılacak
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan rejimi darbe almalı ve zarar görmeli
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA