Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı
Giriş Tarihi: 14.4.2023

Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı

Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı
Türkiye Futbol Federasyonu, kadınlara yönelik kötü tezahürat için resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Bunun bir ahlak sorunu olduğunun altı çizilen paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve Federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur. Hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler?
FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA