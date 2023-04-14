Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı

Futbol Federasyonu, kadınlara yönelik kötü tezahürat için resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Bunun bir ahlak sorunu olduğunun altı çizilen paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve Federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına,Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur.