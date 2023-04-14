Federasyon’dan kadına küfüre ‘hayır’ çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu, kadınlara yönelik kötü tezahürat için resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Bunun bir ahlak sorunu olduğunun altı çizilen paylaşımda şu ifadeler yer alıyor: "Yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve Federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlardave sosyal medyaaraçlarında kitlesel ya dabireysel küfür ve hakaretinher türlüsünün kabuledilemez olduğunu ifadeetmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur. Hakaret içeren söylemlerekarşı birlikte mücadele etmeyedavet ediyoruz."