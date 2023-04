İşte Samsun’un başarı hikayesi

Sezonamottosuyla başlayanYılport Samsunspor, enyakın takipçisi Eyüpspor'un,Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle11 sene sonrabıraktığı noktaya geri dönenKaradeniz ekibi, son yıllarınen büyük başarısına imza attı.2018-19'da 3. ligde (TFF 2. Lig)mücadele eden kırmızı-beyazlılar,5 yıllık süreçte merdivenlerikoşar adım tırmandı.2018-19'un devre arasında kongrede başkanlığa 4. kez aday çıkmamasıyla Samsunspor'a kayyum atandı.Ciddi transferlerle 1.5 sezonda önce 1. Lig'e çıkan Samsunspor, 3. yılında da Hüseyin Eroğlu'nun teknik adamlığında Süper Lig'i gördü.Karadeniz ekibi, bu sezon kadrosunu sadece 10.5 milyon TL'ye (503 bin Euro) kurdu. Anadolu ekibi, Barış Alıcı (4 milyon TL), Ahmet Sagat (3.6 milyon TL), Jakub Szumski (1.4 milyon TL), Moussa Guel (1 milyon TL) ve Yusuf Ensar'a (361 bin TL) bedel ödedi.Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, göreve geldiklerinde 11 yıllık Süper Lig hasretini bitireceğini söylediğini ve sözlerini tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ben her zaman oyunu, oyun üzerinden değil, futbolcu üzerinden değerlendiren bir teknik direktörüm. Her zaman söylediğim 'GETS formülü' başarıda kupaya giden yolda çok değerliydi.Bunun üzerinden çalışmaya devam ettik. Takım mühendisliğini öne çıkararak, ihtiyacımız olan bölgelere nokta transferler yaptık." dedi. Eroğlu, Türk futbolunun Samsunspor'a ihtiyacı olduğunu vurgularken taraftarlardan her maçta kendilerine destek vermelerini de istedi.