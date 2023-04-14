İşte Samsun’un başarı hikayesi

2017-18'de TFF 2. Lig'e düşen Karadeniz ekibi, bu da yetmezmiş gibi yönetimine kayyum atanmasıyla ikinci bir şok yaşadı Maddi imkânsızlıklarla boğuşan kulüp yaptığı şirketleştirme hamlesiyle tarihinde yeni bir sayfa açıp adeta küllerinden doğdu Ciddi transferlerle 1.5 sezonda Spor Toto 1. Lig geldi. 3 yıl sonra Hüseyin Eroğlu'nun hocalığında 11 senelik hasret sona erdi
Sezona 'Cumhuriyetin100. yılında şampiyonluk'mottosuyla başlayanYılport Samsunspor, enyakın takipçisi Eyüpspor'un,Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiylebitime 6 hafta kala SüperLig'i garantiledi. 11 sene sonrabıraktığı noktaya geri dönenKaradeniz ekibi, son yıllarınen büyük başarısına imza attı.2018-19'da 3. ligde (TFF 2. Lig)mücadele eden kırmızı-beyazlılar,5 yıllık süreçte merdivenlerikoşar adım tırmandı.
EKONOMİK SORUNLAR KISA SÜREDE AŞILDI
2018-19'un devre arasında kongrede başkanlığa 4. kez aday çıkmamasıyla Samsunspor'a kayyum atandı. Yüklü borçlardandolayı Yüksel Yıldırım kulübüşirketleştirip, hem sahibihem başkanı oldu. Ciddi transferlerle 1.5 sezonda önce 1. Lig'e çıkan Samsunspor, 3. yılında da Hüseyin Eroğlu'nun teknik adamlığında Süper Lig'i gördü.
10.5 MİLYON TL'YE KADRO KURULDU
Karadeniz ekibi, bu sezon kadrosunu sadece 10.5 milyon TL'ye (503 bin Euro) kurdu. Anadolu ekibi, Barış Alıcı (4 milyon TL), Ahmet Sagat (3.6 milyon TL), Jakub Szumski (1.4 milyon TL), Moussa Guel (1 milyon TL) ve Yusuf Ensar'a (361 bin TL) bedel ödedi. Özellikle 14 golle takımısırtlayan Douglas Tanque ile11 kez ağları bulan GaetanLaura olmak üzere alınan 26isme bonservis verilmedi.
İŞİN SIRRI 'GETS' FORMÜLÜ!
Samsunspor'undeneyimli hocasıHüseyin Eroğlu,gelişim takımmühendisliği vesistemin (GETS)kupaya gidenyolda çok değerliolduğunu söyledi
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, göreve geldiklerinde 11 yıllık Süper Lig hasretini bitireceğini söylediğini ve sözlerini tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Ben her zaman oyunu, oyun üzerinden değil, futbolcu üzerinden değerlendiren bir teknik direktörüm. Her zaman söylediğim 'GETS formülü' başarıda kupaya giden yolda çok değerliydi. GETS'in anlamı, gelişim takımmühendisliği ve sistem. Bunun üzerinden çalışmaya devam ettik. Takım mühendisliğini öne çıkararak, ihtiyacımız olan bölgelere nokta transferler yaptık. Sistem debizi başarıya götüren en önemli etkenlerdenbirisi" dedi. Eroğlu, Türk futbolunun Samsunspor'a ihtiyacı olduğunu vurgularken taraftarlardan her maçta kendilerine destek vermelerini de istedi.