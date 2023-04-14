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Giriş Tarihi: 14.4.2023 20:35

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Dursun Özbek’in otelinde kalıyoruz diye..."

DHA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Dursun Özbek’in otelinde kalıyoruz diye...

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Çamlı, "Dursun Özbek’in otelinde kalıyoruz diye maçı satacak aşağılık davranış içerisine mi gireceğiz" dedi.

Ali Çamlı, "Ben 1 haftadır cezalıyım. Statta iftarımı yapıp, gideceğim. Takımımın yanında olmak, onları buraya kadar getirmeyi de başka bir motivasyon olarak görüyorum. Bütün maçlara gidemesem de takımımla iştirak ettim. Bugün iki sarı-kırmızı takımın sahada izleyenlere keyif vereceği, gerçekten belki de bu sezonun en iyi maçı olabilecek diye düşündüğüm bir maç olacak. Her ikisi de bu ligin en başarılı iki takımı. Biz Kayserispor olarak mütevazi şartlarımızla, imkanlarımızla bu lige renk kattığımızı düşünüyorum. İnşallah bütün iyi niyetimizle bu aktiviteyi sahada yapacağı bir müsabaka diliyorum. Biz sporun içerisinde hiçbir zaman saygısızlığı, o sporun birleştirici ruhunun olmadığı bir noktasını düşünmedik. Biz sporu güzellikleriyle, kamuoyuna vereceği sevgi ve sempatisiyle görmek istiyoruz. Onun haricinde hiçbir şeyi Kayserispor camiası olarak kabul etmem. Biz buraya maç yapmaya geldik. En iyi şekilde yapıp, inşallah galip gelen taraf biz oluruz. Benim de hedeflerim var. Benim de ligde hedeflediğim yerler var. Onun için hiçbir zaman benim karşımdaki kulübün kötü olmasını veya başka bir şeyle anılmasını istemem" diye konuştu.

"BİZ ÇOK NAMUSLU, ANADOLU'DA ŞEREFİYLE YAŞAYAN İNSANLARIZ"

Başkan Ali Çamlı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde kalmalarının tartışma konusu olmasıyla ilgili ise "Fenerbahçe'de bizim, Beşiktaş'ta bizim, Kayseri'de bizim, Galatasaray'da bizim, hepsi Türkiye'nin takımı. Dursun Özbek'in otelinde dün kalırken suç değildi de bugün kalırken suç mu oldu. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik. Bunlar olacak şeyler mi? Ben sinirlenirsem çok ağır konuşurum. Bunlar ne şahsımla ne kulübümle bağdaşmaz. Biz Dursun Özbek'in otelinde kalıyoruz diye maçı satacak aşağılık davranış içerisine mi gireceğiz. Bunu söyleyenler ve konuşanlar utansın. Yenersek iyi, başka bir şey olursa, otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız. Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının arkasında bu türlü şeyler olanlar ancak bunu düşünemez. Biz çok namuslu, Anadolu'da şerefiyle yaşayan insanlarız. Biz buraya maç yapmaya geldik. Galatasaray'ı yenebiliriz, berabere kalabiliriz, yenilebiliriz. Bunu ben yapmayacağım, sahada çocuklar yapacak. Duydum, sinir ve stresim tavan yaptı. Söylersem ağır söylerim. Kayserispor bunun test edileceği bir kulüp değil. Kayserispor, camiası ve sahada ter döken çocukların hepsi bu düşünce içerisinde olanlardan daha namuslu ve şereflidir. Bundan emin olabilir bütün ülke" ifadelerini kullandı.

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