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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:38

Nicolo Zaniolo Kayserispor maçında kulübede! Yıldız oyuncu...

SPOR SERVİSİ
Nicolo Zaniolo Kayserispor maçında kulübede! Yıldız oyuncu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, Kayserispor maçında yedek kulübesinde olacak. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmıştı. Yıldız oyuncu bugün oynanacak olan Kayserispor maçında yedek kulübesinde olacak.

12. ADAM ZANIOLO!
Süper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Mauro İcardi suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti. 10 gol-7 asistle Aslan'ın en skorer ismi olan Arjantinli forvete Kayserispor maçında Rashica- Mertens-Kerem üçlüsü destek verecek. Zaniolo ise yedek kulübesine çekilecek. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.

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Nicolo Zaniolo Kayserispor maçında kulübede! Yıldız oyuncu...
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