Nicolo Zaniolo Kayserispor maçında kulübede! Yıldız oyuncu...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu kısa sürede taraftarın sevgisini kazanmıştı. Yıldız oyuncu bugün oynanacak olan Kayserispor maçında yedek kulübesinde olacak.

12. ADAM ZANIOLO!

Süper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Mauro İcardi suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti. 10 gol-7 asistle Aslan'ın en skorer ismi olan Arjantinli forvete Kayserispor maçında Rashica- Mertens-Kerem üçlüsü destek verecek. Zaniolo ise yedek kulübesine çekilecek. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.