Okan Buruk rekor için sahaya çıkıyor! Tek sezonda iç sahada...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün oynanacak olan Kayserispor maçında rekor için sahaya çıkıyor. Başarılı teknik adam, iç sahada en çok maç kazanan hocalar arasına ismini yazdırmak istiyor.





BURUK, EFSANELERİN PEŞİNDE

ASLAN bu sezon evinde gösterdiği performansla öne çıkıyor. Sahasında son 9 lig maçında puan kaybetmeyen G.Saray'ın hocası Okan Buruk da bugün efsaneler arasına katılmak için kulübede olacak. G.Saray'da daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabildi.

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.