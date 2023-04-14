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Giriş Tarihi: 14.4.2023 10:27 Son Güncelleme: 14.4.2023 10:30

Şampiyonluk maratonu başlıyor!

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluk maratonu başlıyor!

Bay haftalarla birlikte son 2 ayda 4 maç yapabilen Galatasaray, Kayseri maçı ile birlikte zorlu viraja adım atıyor. Beşiktaş derbisine kadar hedef 12 puan almak.

Deprem, milli ara ve bay olduğu haftayla birlikte Galatasaray son 2 ayda sadece 4 resmi maç yapabildi. Oyun ritmini kaybeden ve ligde galibiyet serisi Konya'da sona eren sarı-kırmızılı takım, kupadan da elendi. Süper Lig'de 29. haftanın açılışında Kayserispor'u saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray'ı 17 gün içinde birbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk, nisan ayı sonundaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 3 maça 9 puan hedefi koydu.



BURUK, RAKİBİ EZBERLEDİ
Son lig maçında Adana Demir-spor'u yenen Galatasaray, Kayseri-spor-Alanyaspor- Karagümrük üçlüsü ile yeni bir galibiyet serisi yakalamaya motive oldu. Kayserispor'u geçen hafta kupada Fenerbahçe'ye elendikleri mücadelede analiz ekibine takip ettiren Okan Buruk, rakiplerinin zayıf yönlerini oyuncularına tek tek anlattı.

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Şampiyonluk maratonu başlıyor!
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