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Giriş Tarihi: 14.4.2023 15:42 Son Güncelleme: 14.4.2023 15:45

TFF ile DenizBank arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıllığına uzatıldı

AA
TFF ile DenizBank arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıllığına uzatıldı

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile DenizBank arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıllığına uzatıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF ve sporun tüm branşlarının gelişimi için büyük çaba sarf eden DenizBank, yeniledikleri sponsorluk anlaşması ile iş birliklerini derinleştirerek, Erkek ve Kadın Milli takımlara bir de e-Milli Futbol Takımı'nı ekledi." denildi.

DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ile TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Vekili Alkın Kalkavan katıldı.

Başkan Büyükekşi, yaptığı açıklamada, federasyon olarak Türk futbolunun marka değerini artırma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bu doğrultuda her zaman Türk futbolunun yanında yer alan ve destekleyen DenizBank ile sponsorluk anlaşmamızı 3 yıllığına yenileyerek iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Türkiye'yi dünya futbolunun elit ülkeleri arasına taşıma hedefindeki federasyonumuzun vizyonu ile DenizBank'ın sektöründeki öncülüğü büyük paralellik taşımaktadır. DenizBank ile aramızdaki iş birliği bugüne kadar Türk futboluna büyük katkılar sağladı. Şimdi ise geniş bir iş birliği ile daha büyük bir değer yaratacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise futbolu desteklemenin kendileri için "Geleceğe yatırım" demek olduğunu vurgulayarak, "DenizBank olarak geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine, özellikle de futbol yatırımlarımız aracılığıyla olimpik spor branşlarına kaynak aktarılmasına aracı olmayı önemsiyoruz. Birlik beraberlik duygusunun perçinlenmesine de büyük katkısı olan futbolu, milli takımlar seviyesinde destekleyerek önemli bir inisiyatif aldığımızı düşünüyoruz. Gözümüzü 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'na çevirdik. Ortak duygularla yaralarımızı sardığımız bugünlerde futbolun birleştirici ruhundan güç alacağımıza inanıyor ve ay-yıldızlılarımıza başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Vekili Alkın Kalkavan ise güçlü markalar ile yaptıkları iş birliklerinin başarı yolunda çok büyük bir güç olduğunun altını çizerek, "DenizBank sektöründe en büyük markalardan biri. DenizBank ile Türk Milli Takımı markasının bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak sinerjinin futbolumuza büyük yansımaları olacaktır. Bu anlaşma, hem milli takımlarımıza hem de futbolumuza hedeflenen başarılar yolunda büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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TFF ile DenizBank arasındaki sponsorluk anlaşması 3 yıllığına uzatıldı
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