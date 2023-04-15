Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK karşısında hükmen 3 puana uzanan Mavi Şimşekler, 48 puanla 4. sırada. Vincenzo Montella'nın ekibi, evinde kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Hükmen Gaziantep FK maçıyla beraber 3 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan, son olarak Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Kasımpaşa, 32 puanla 11. basamakta. Paşa, yeni hocası Kemal Özdeş'le 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak. Saat 16.00'da başlayan ve Yeni Adana Stadı'nda oynanan maç beIN Sports1'den naklen yayınlanıyor ve karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor.

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 KASIMPAŞA (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Akintola, Belhanda, Cherif

Kasımpaşa: Günay, Tarkan, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Mustafa, Fall