Beşiktaş, Raul Jimenez için devrede

Yaz ve ara transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş'la anılan Meksikalı forvet Raul Jimenez'in ismi tekrar Beşiktaş'la yan yana geldi. "diariodemorelos.com" sitesinin haberine göre; 31 yaşındaki forvet, 2024'e kadar mukavelesi bulunmasına rağmen Wolverhampton'dan ayrılmak istiyor. İngiliz kulübü de oyuncunun gidişi için bütün kolaylığı gösterecek. Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından bir türlü eski formunu bulamayan Jimenez için Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'ten birçok teklif olduğu belirtildi.
BONSERVİS İSTEMEYEBİLİRLER
Ancak aynı habere göre kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 1.88 boyundaki oyuncu için Beşiktaş kapısı halen açık durumda. Wolverhampton'ın 1 sene daha mukavelesi bulunan futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli istemeyeceği konuşuluyor. Bu durumda oyuncuya sadece yıllık ücret verilecek. Önümüzdeki sezon kadroyu büyük oranda değiştirmesi beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için hamle yapabilir. Jimenez'in transfermarkt sitesine göre tahmini piyasa değeri ise 9 milyon euro...
RİSKE GİRMEYE HAZIRLAR
Bu sezon ligde 13 maça çıkabilen Jimenez, gol sevinci yaşayamazken sadece 1 asist yapabildi. EFL Cup'ta ise 3 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Beşiktaş yönetiminin, bonservissiz gelmesi durumunda Raul Jimenez için riske girebileceği belirtildi. Güneş'ten de bu transfer için onay alındığı öğrenildi. Olası transferde Kartal'ın hücum hattındaki opsiyonları da bir hayli artmış olacak. Oyuncu için şu anda Avrupa'dan başka bir talip yok.