Beşiktaş, Raul Jimenez için devrede

BONSERVİS İSTEMEYEBİLİRLER

Ancak aynı habere göre kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 1.88 boyundaki oyuncu için Beşiktaş kapısı halen açık durumda. Wolverhampton'ın 1 sene daha mukavelesi bulunan futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli istemeyeceği konuşuluyor. Bu durumda oyuncuya sadece yıllık ücret verilecek. Önümüzdeki sezon kadroyu büyük oranda değiştirmesi beklenen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için hamle yapabilir. Jimenez'in transfermarkt sitesine göre tahmini piyasa değeri ise 9 milyon euro...