Bomba Enes Ünal iddiası! Villarreal’e geri dönebilir

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe'deki özel performansı ile yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Eski takımı Villarreal, Enes'i yeniden kadrosuna katmaya karar verdi.

9 milyon Euro gibi bir bedelle Villarreal'den Getafe'ye transfer olan Enes için yeni beklenti ise 25 milyon euro civarlarında! Halihazırda Getafe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Enes için 20 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye bile alınmayacağı da ayrıca belirtiliyor.

İspanyol ekibi ile bu sezon 31 maça çıkan Enes Ünal, 14 gol ve 5 asistlik harika bir katkı sağladı. Yıpratıcı oyun stili ile hücum hattında büyük farklar yaratan 25 yaşındaki forvet, akıllarda kalacak zor gollere de imza attı. (Akşam)