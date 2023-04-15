Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bomba Enes Ünal iddiası! Villarreal'e geri dönebilir
Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:42

Bomba Enes Ünal iddiası! Villarreal'e geri dönebilir

Bomba Enes Ünal iddiası! Villarreal’e geri dönebilir

Milli yıldız Enes Ünal için Villarreal devreye girdi. Daha önce de Villarreal forması giyen Enes Ünal, önümüzdeki yaz eski kulübüne geri dönebilir.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Getafe'deki özel performansı ile yeniden transferin gözdesi konumuna geldi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Eski takımı Villarreal, Enes'i yeniden kadrosuna katmaya karar verdi.

9 milyon Euro gibi bir bedelle Villarreal'den Getafe'ye transfer olan Enes için yeni beklenti ise 25 milyon euro civarlarında! Halihazırda Getafe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Enes için 20 milyon euronun altındaki tekliflerin değerlendirmeye bile alınmayacağı da ayrıca belirtiliyor.

İspanyol ekibi ile bu sezon 31 maça çıkan Enes Ünal, 14 gol ve 5 asistlik harika bir katkı sağladı. Yıpratıcı oyun stili ile hücum hattında büyük farklar yaratan 25 yaşındaki forvet, akıllarda kalacak zor gollere de imza attı. (Akşam)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli mesajlar: Milletimizin geleceğinde eli kanlı canilerin cirit attığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Bakan Nebati'den Ali Mahir Başarır'a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Bomba Enes Ünal iddiası! Villarreal'e geri dönebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA