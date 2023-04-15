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Giriş Tarihi: 15.4.2023

DenizBank ile 2026’ya

DenizBank ile 2026’ya
Türkiye Futbol Federasyonu, DenizBank ile sponsorluk anlaşmasının 3 yıl uzatıldığını duyurdu. 2020 yılında Erkek ve Kadın Milli Takımlar Ana Sponsoru olan DenizBank, işbirliklerine eMilli Futbol Takımını da ekledi. DenizBank Genel Müdürlüğü'nde tazelenen nikahta konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun marka değerini artırma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Kıymetli yol arkadaşlıkları ile her zaman Türk futbolunun yanında yer alan DenizBank ile anlaşmamızı yeniledik ve daha da güçlendik" ifadelerini kullandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de "Ortak duygularla yaralarımızı sardığımız bu günlerde futbolun birleştirici ruhundan güç alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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DenizBank ile 2026’ya
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