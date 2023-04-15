Fenerbahçe’nin konuğu Ankaragücü! Kadıköy’de zorlu gece

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi Ankaragücü...

Sarı-Lacivertli takım, önemli eksiklerine rağmen, Başkent ekibini devirip, yarıştaki iddiasını korumayı hedefliyor. Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelişi sonrası Türkiye Kupası'nda Trabzon'u eleyen, ligde de İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankara temsilcisi ise rakibinden puan ya da puanlar alarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmayı istiyor.

FENERBAHÇE'DE ALTAY ŞOKU

Fenerbahçe'ye kaptan Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. 25 yaşındaki file bekçisi, bel bölgesinde ağrı hissettiği için bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Altay'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat görev yapacak.

Öte yandan kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakat Lincoln ve King de kadroda yok. Hazır olmayan Peres ve Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Teknik ekibin, Karagümrük karşısında etkili olmayan İrfan Can'ı da kulübeye çekip, yerine Arda Güler'i 11'e alması bekleniyor.