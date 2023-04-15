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Giriş Tarihi: 15.4.2023 10:05 Son Güncelleme: 15.4.2023 10:07

Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! Kadıköy'de zorlu gece

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’nin konuğu Ankaragücü! Kadıköy’de zorlu gece

Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Tolunay Kafkas’la çıkışa geçen Ankaragücü’nü konuk ediyor. Kanarya'da bel bölgesinde ağrı hisseden Altay Bayındır ile kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de son olarak Karagümrük'ü deplasmanda mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi Ankaragücü...

Sarı-Lacivertli takım, önemli eksiklerine rağmen, Başkent ekibini devirip, yarıştaki iddiasını korumayı hedefliyor. Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelişi sonrası Türkiye Kupası'nda Trabzon'u eleyen, ligde de İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankara temsilcisi ise rakibinden puan ya da puanlar alarak tehlikeli bölgeden biraz daha uzaklaşmayı istiyor.

FENERBAHÇE'DE ALTAY ŞOKU
Fenerbahçe'ye kaptan Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. 25 yaşındaki file bekçisi, bel bölgesinde ağrı hissettiği için bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Altay'ın yerine kalede İrfan Can Eğribayat görev yapacak.

Öte yandan kart cezalısı Ferdi'nin yanı sıra sakat Lincoln ve King de kadroda yok. Hazır olmayan Peres ve Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. Batshuayi'nin durumu ise bugün netleşecek. Teknik ekibin, Karagümrük karşısında etkili olmayan İrfan Can'ı da kulübeye çekip, yerine Arda Güler'i 11'e alması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! Kadıköy'de zorlu gece
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