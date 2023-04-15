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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:50

'Galatasaray, Atalanta'dan Caleb Okoli'yi istedi' iddiası!

’Galatasaray, Atalanta’dan Caleb Okoli’yi istedi’ iddiası!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Atalanta'nın genç yıldızı Caleb Okoli'ye transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın ilgilendiği genç stoperin şimdi de Premier Lig'den kulüplerin radarında olabileceği belirtildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Galatasaray'ın devre arasında Atalanta forması giyen 21 yaşındaki stoper Caleb Okoli'yi istediğini yazdı.

Dünya Kupası'nın ardından formasından uzaklaşan 21 yaşındaki stoper, bu durumdan memnun değil. Okoli'nin bu nedenle, yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ve Premier Lig'e sıcak baktığı aktarıldı. Atalanta'nın da, genç oyuncu için beklentisinin 20 milyon euro istediği ve bu nedenle Premier Lig'in herkes için en uygun çözüm olabileceği kaydedildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Okoli'ye Galatasaray'ın da ilgisinin olduğu yazıldı. Sarı-kırmızılıların, şubat ve mart ayında Türkiye'de transfer dönemi hala açıkken, oyuncuya ilgi gösterdiği ve teklif sunduğu öne sürüldü. Okoli'nin Galatasaray'ın ilgisine sıcak bakmadığı ve yaz aylarında yeni fırsatlar beklediği belirtildi. Atalanta'da ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Okoli, bu sezon İtalyan ekibinde 13 maça süre aldı.(Sporx)

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'Galatasaray, Atalanta'dan Caleb Okoli'yi istedi' iddiası!
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