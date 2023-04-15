’Galatasaray, Atalanta’dan Caleb Okoli’yi istedi’ iddiası!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Galatasaray'ın devre arasında Atalanta forması giyen 21 yaşındaki stoper Caleb Okoli'yi istediğini yazdı.

Dünya Kupası'nın ardından formasından uzaklaşan 21 yaşındaki stoper, bu durumdan memnun değil. Okoli'nin bu nedenle, yaz aylarında takımdan ayrılabileceği ve Premier Lig'e sıcak baktığı aktarıldı. Atalanta'nın da, genç oyuncu için beklentisinin 20 milyon euro istediği ve bu nedenle Premier Lig'in herkes için en uygun çözüm olabileceği kaydedildi.