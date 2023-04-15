Galatasaray darphanesi! Aslan tribünde para bastı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarlar da takımlarına büyük bir coşkuyla destek vermeye devam ediyor. İstisnasız her maçta tribünleri tam kapasite dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, takıma güç verirken kulübün kasasını da dolduruyor.

Sezon başında 40 bin kombine satan Galatasaray, 200 milyon TL üzerinde parayı kasa koymuştu. Sarıkırmızılı kulüp, Nef Stadyumu'nda oynanacak son 5 maça özel sınırlı sayıda paket bileti hafta içinde satışa sunmuştu. Taraftarlar 5 maçlık biletlere büyük ilgi gösterdi ve 15 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.

ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLEDİLER

Aslantepe'de dün 42 bin 379 taraftar tribünde yerini aldı ve Kayserispor karşısında büyük bir coşkuyla takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Üst üste atılan gollerden sonra şampiyonluk şarkıları söyleyen sarı-kırmızılılar, maç sonunda da futbolcularla galibiyeti doyasıya kutladı. Nef Stadı'nda adeta erken bayram yapan Galatasaraylı taraftarlar, eğlenceye doydu.

HASRET BİTTİ

Kayserispor ile oynadığı son 3 maçında da galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, bu seriyi bozdu. Üst üste gelen gollerle ilk yarıda rakibinin direncini kırarak farka koşan ve çok önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldığı 3 maçın ardından kayıpsız yoluna devam etti.