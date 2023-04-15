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Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:00 Son Güncelleme: 15.4.2023 13:02

Galatasaray'da Mertens ile 1 yıl daha

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Mertens ile 1 yıl daha

Galatasaray'da 25. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'da 25. resmi maçına Kayserispor karşısında çıkan Dries Mertens, gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek. Sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcu, kontratındaki opsiyonu dün doldurdu. Böylece opsiyonu devreye giren 35 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon da takımda olmayı garantiledi.

PAS MAKİNESİ ABDÜLKERİM
Galatasaray uzun zaman sonra tam kadro oldu. Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan ve haftayı tedaviyle geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına yetişti ve ilk 11'deki yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncu, attığı paslarla da dikkat çekti. 79 kezle sahanın en çok pas yapan ismi olan Abdülkerim, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, 2 kez de top uzaklaştırdı. Ayrıca oyuncuya 1 defa da faul yapıldı.

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Galatasaray'da Mertens ile 1 yıl daha
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