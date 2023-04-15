Galatasaray’da Mertens ile 1 yıl daha

PAS MAKİNESİ ABDÜLKERİM

Galatasaray uzun zaman sonra tam kadro oldu. Başakşehir'le oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sakatlanan ve haftayı tedaviyle geçiren Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor maçına yetişti ve ilk 11'deki yerini aldı. 28 yaşındaki oyuncu, attığı paslarla da dikkat çekti. 79 kezle sahanın en çok pas yapan ismi olan Abdülkerim, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazanırken, 2 kez de top uzaklaştırdı. Ayrıca oyuncuya 1 defa da faul yapıldı.