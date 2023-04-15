Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona’ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son aylarına giren Lionel Messi'nin ne yapacağı belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcunun önünde bol sıfırlı sözleşme teklifleri de var, yuvasına dönüş seçeneği de... 2021 yazında Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Messi'nin önünde PSG yönetiminin yaptığı yeni sözleşme teklifi bekliyor. 35 yaşındaki futbolcu teklife henüz bir cevap vermedi.
BABASI, AL HILAL'DEN 600 MİLYON EURO İSTEDİ
Geçtiğimiz ay İspanya basınında çıkan fotoğraflarda Lionel Messi'nin menajrliğini yapan babası Jorge Messinin Suudi Arbistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı görülmüştü. Konuyla ilgili çıkan haberlerde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği belirtilmişti. Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.
VE MESSI KONUŞTU: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM
Lionel Messi, katıldığı bir reklam çekimi sırasında geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Henüz net bir karar vermediğini söyleyen Messi, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak" şeklinde konuştu.