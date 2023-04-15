Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona'ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...
Giriş Tarihi: 15.4.2023 16:20

Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona'ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...

Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona’ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Önünde Barcelona, MLS, Al Hilal veya PSG gibi seçenekleri olan Arjantinli futbolcu geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son aylarına giren Lionel Messi'nin ne yapacağı belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcunun önünde bol sıfırlı sözleşme teklifleri de var, yuvasına dönüş seçeneği de... 2021 yazında Barcelona'dan ayrılan ve PSG'ye iki yıllık imza atan Messi'nin önünde PSG yönetiminin yaptığı yeni sözleşme teklifi bekliyor. 35 yaşındaki futbolcu teklife henüz bir cevap vermedi.

BABASI, AL HILAL'DEN 600 MİLYON EURO İSTEDİ
Geçtiğimiz ay İspanya basınında çıkan fotoğraflarda Lionel Messi'nin menajrliğini yapan babası Jorge Messinin Suudi Arbistan ekibi Al Hilal'in yöneticileriyle transfer görüşmesi yaptığı görülmüştü. Konuyla ilgili çıkan haberlerde Al Hilal'in Messi'ye her şey dahil yıllık 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu, Jorge Messi'nin ise 600 milyon euro istediği belirtilmişti. Lionel Messi, Al Hilal'in teklifini kabul ederse bireysel olarak en büyük rakibi Cristiano Ronaldo ile yeniden aynı ligde buluşacak ve dünyanın gözü Suudi Arabistan'a çevrilecek.

VE MESSI KONUŞTU: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM
Lionel Messi, katıldığı bir reklam çekimi sırasında geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Henüz net bir karar vermediğini söyleyen Messi, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak" şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
SON DAKİKA | İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Bakan Kurum: 17 Nisan'da açılıyor
CHP'de Sadullah Ergin krizi sürüyor! Kaftancıoğlu resti çekti: Avucunu yalarsın...
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
PKK’nın silahı CHP’nin iktidarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona'ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA