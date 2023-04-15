Messi suskunluğunu bozdu! Barcelona’ya dönecek mi? PSG, MLS ve Al Hilal...

VE MESSI KONUŞTU: NE OLACAĞINI BİLMİYORUM

Lionel Messi, katıldığı bir reklam çekimi sırasında geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi. Henüz net bir karar vermediğini söyleyen Messi, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak" şeklinde konuştu.