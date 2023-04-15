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Giriş Tarihi: 15.4.2023 19:27 Son Güncelleme: 15.4.2023 19:30

Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasaray ile puan farkının açılmasını engellemek isteyen Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun.

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
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