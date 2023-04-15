Son dakika haberleri: Fenerbahçe evinde Ankaragücü’nü ağırlıyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun.

ANKARAGÜCÜ: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.