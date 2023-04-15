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Giriş Tarihi: 15.4.2023 15:56

Süper Lig'de İstanbul derbisi! İstanbulspor - Başakşehir (CANLI)

Süper Lig’de İstanbul derbisi! İstanbulspor - Başakşehir CANLI

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul derbisinde bugün İstanbulspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor 3 puan almak ve yukarılara tırmanmak isterken, Başakşehir de Avrupa'ya gidebilmek için 3 puanın peşinde.

Süper Lig'in 29. haftasın İstanbul derbisi sahne oluyor. Ligin alt sıralardaki takımı İstanbulspor bugün evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen İstanbulspor bugün kazanmak ve üst sıralara tırmanmak isterken, Başakşehir de galip gelmek ve Avrupa kupalarına gitmenin hedefinde...

CANL SKOR: İSTANBULSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Deli, Okan, Tuhan, Onur, Ba, Topalli, Lokilo, Rroca, Eze

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar, Szysz, Figueiredo

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Süper Lig'de İstanbul derbisi! İstanbulspor - Başakşehir (CANLI)
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