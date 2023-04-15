Trabzonspor’da Beşiktaş maçı kapalı gişe

Trabzonspor, bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hedef dışında kalsa da taraftarlar, Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Önceki akşam iftar organizasyonunda bir araya gelen bordo-mavili futbolseverler, Beşiktaş karşılaşmasında takıma tam destek olmak konusunda fikir birliğine vardı.

Daha önceki büyük maçlara oranla daha uygun fiyata satılan biletlere yoğun talep var. Şu ana kadar satışa sunulan biletlerin yüzde 90'ı tüketildi. Maç saatine kadar kalan biletlerin de satılması ve tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Trabzonspor'da kombineler dahil şu ana kadar satılan bilet sayısı 39 bin civarında.

DERELİOĞLU SİFTAH PEŞİNDE

Trabzon, İhsan Gündüz Derelioğlu ile 3. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 2020- 21'de Abdullah Avcı göreve gelmeden önce Derelioğlu yönetiminde Alanya ile 1-1 berabere kalırken, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilmişti. Derelioğlu, Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

BÜYÜK MAÇLARI KAYBETMİYOR

Trabzonspor, evindeki büyük maçlarda başarılı performansıyla öne çıkıyor. Sahasında en son 2020-21'de F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Trabzon, sonrasında G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Karadeniz ekibi, evinde F.Bahçe ile oynadığı iki maçı da 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla kazanmıştı