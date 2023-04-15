Trabzonsporlu Siopis’e sürpriz teklif! PAOK çağırıyor

Trabzonspor'un Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda Almanya'dan Wolfsburg'un, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas'ın ardından bu kez de Yunanistan'dan PAOK'un, Manolis Siopis'i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.