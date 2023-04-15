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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:54

Trabzonsporlu Siopis'e sürpriz teklif! PAOK çağırıyor

Trabzonsporlu Siopis’e sürpriz teklif! PAOK çağırıyor

Trabzonspor'un Yunan orta sahası Manolis Siopis'i ülkesinin önemli ekiplerinden PAOK'un transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

Trabzonspor'un Yunan yıldızlarına teklif gelmeye devam ediyor. Yakın zamanda Almanya'dan Wolfsburg'un, Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülmüştü. Bakasetas'ın ardından bu kez de Yunanistan'dan PAOK'un, Manolis Siopis'i transfer listesine dahil ettiği bildirildi.

3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Siopis'in durumunu yakından takip ettiği öğrenilen PAOK'un, kontratı gelecek sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonunda Trabzon'un kapısını çalacağı bildirildi. Siopis için 3 milyon Euro'luk bir bonservis teklif edeceği gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

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Trabzonsporlu Siopis'e sürpriz teklif! PAOK çağırıyor
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