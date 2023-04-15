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Giriş Tarihi: 15.4.2023 20:58

Vincenzo Montella'dan Onyekuru açıklaması! "Gerçekten çok üzüldüm"

DHA
Vincenzo Montella’dan Onyekuru açıklaması! Gerçekten çok üzüldüm

Spor Toto Süper Lig'in 29’uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Kasımpaşa Teknik Direktör Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Onyekuru'nun maçta ıslıklanmasına değinerek, "Maçla alakalı konuşmadan önce benim için önemli olan bir konuyla başlamak istiyorum. Onyekuru ile alakalı ıslıkları duyduğumda gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bizim için hem ciddi bir futbolcu hem de herkesle arkadaşlık yapan herkes tarafından takımda sevilen bir isim. O yüzden bunları duymak gerçekten beni üzdü ve bir hata yaptığını düşünüyorsak da bunu da düşünmemiz gerekiyor. Art niyetli bir şekilde yapmadı. Çünkü herkesin önünde eski arkadaşlarını selamlamaya gitmişti. Art niyet arayacaksak da soyunma odasında belki de gizli gizli sarılabilirdi herkese ama herkesin önünde yaptı o yüzden art niyet aramamak lazım bu konuda. İnşallah burada bu konu kapanmıştır" diye konuştu.

"UZUN ZAMANDIR ÇALIŞTIĞIMIZ KONULARI SAHAYA YANSITTIK"

Takımından çok memnun olduğunu dile getiren Montella, "İlk yarım saatle alakalı gerçekten çok memnunum ve böyle bir galibiyet aldığımız için de çok memnunum. Çünkü ilk yarım saatte şu ana kadar çalıştığımız prensipleri yansıttığımız bir maç oldu. Sonucu alabilmemizde gerçekten memnuniyet verici. Çünkü baktığınızda uzun zamandır çalıştığımız konuları sahaya yansıttık. Bunu yaparken de hem cesaretli yaptık, hem kaliteli bir şekilde yaptık. Hem de rakibe kendi oyunumuzu kabul ettirerek yaptık. O yüzden bu hayati galibiyeti aldığımız için çok memnunum" dedi.

"ADANA DEMİRSPOR TAKIMINI KUTLUYORUM"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor takımını kutluyorum. İlk yarı ortaya koydukları coşkulu oyunla rahat bir galibiyet aldılar. Bugün ilk yarıda bizim için en büyük problem yerleşik olduğumuz anda ilk golü yememiz ve sekiz dakikada yediğimiz üç golle de gardımızın düşmesiydi. Böyle maçlarda, böyle skorlarda sizin oyununuz düştükçe rakibin coşkusu da artıyor ve devre arasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İkinci yarı 2 oyuncu değişikliği yaparak oyuna başladık. Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Ancak haftada üç maç oynadığımız periyotta bugün buradan gerekli dersleri alarak yarından itibaren çarşamba günü oynayacağımız Kayserispor maçına hazırlanacağız. Orada, buradan daha fazla mücadele ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Takımım bunu yapabilecek güçte. Umarım istediğimiz skoru Kayserispor'dan alırız" ifadelerini kullandı.

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Vincenzo Montella'dan Onyekuru açıklaması! "Gerçekten çok üzüldüm"
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