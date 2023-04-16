Başakşehir’de dikiş tutmuyor

MEDIPOL Başakşehir, puan cetvelinde bir üst sıradaki rakibi Adana Demirspor'un kazandığı haftada, İstanbulspor'a yenildi: 1-0. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken ev sahibi sarı-siyahlı ekip, 45+7. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Eze topu filelere göndererek Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. İstanbulspor, 60. dakikada emir Kaan Gültekin'le bir kez daha ağları sarstı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.