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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Başakşehir’de dikiş tutmuyor

Başakşehir’de dikiş tutmuyor

Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda İstanbulspor’a yenilerek düşüşünü sürdürdü. Maçın tek golü 45+7’de Eze’den geldi

MEDIPOL Başakşehir, puan cetvelinde bir üst sıradaki rakibi Adana Demirspor'un kazandığı haftada, İstanbulspor'a yenildi: 1-0. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken ev sahibi sarı-siyahlı ekip, 45+7. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Eze topu filelere göndererek Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. İstanbulspor, 60. dakikada emir Kaan Gültekin'le bir kez daha ağları sarstı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

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Başakşehir’de dikiş tutmuyor
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