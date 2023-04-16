Galatasaray’da şampiyonluk şifresi belli oldu! Aslan sahasında rakiplerine göz açtırmıyor...

SARI DUVAR NELSSON

Danimarkalı stoperin sahaya çıktığı 17 resmi maçta da G.Saray kazandı

KONYA'DA cezalı olan Nelsson, Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir eşleşmesinde dinlendirilmişti. G.Saray, Danimarkalı yıldızın oynamadığı iki maçı da kaybetmişti. Sarıkırmızılılar, Danimarkalı stoperin sahada olduğu son 17 resmi maçı ise kazandı. Nelsson ve Abdülkerim birlikte 21 maça çıkarken, rakiplere 13 gol izni verdi ve maç başına gol yeme oranı 0.61 oldu. Süper ikilinin bozulduğu 10 maçta Galatasaray 10 gol yerken oranı 1'e yükseldi. Ligde 13 hafta kalesini gole kapatan Aslan'da bu karşılaşmaların 11'inde tandemi Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı oluşturdu.

AJAX'TAN CANLI TAKİP

FRANSA, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardından Hollanda kulüpleri de Aslan'ı takip etmeye başladı. Ajax cephesi, yöneticisi Huntelaar ile gözlemcisini Kayserispor maçını izlemeye gönderdi. Hollanda ekibi, başta Kerem olmak üzere sarı-kırmızılı oyuncular hakkında bol bol not aldı