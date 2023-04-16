Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk 45 dakikada iki kez direkten döndü.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ardından ikinci yarı iki takımın da daha kontrollü oyunuyla geçti.
İKİNCİ YARIDA İŞLER DEĞİŞTİ
Ancak karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Ankaragücü'nde Ali Sowe, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Yenilen golün ardından Fenerbahçe tribünleri "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Fenerbahçe ise kısa sürede karşılık verdi.
84. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.
Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia, kaleciyi ve topu ayrı yönlere gönderdi ve geri dönüşün fitilini ateşledi.
90+6. dakikada Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna giren Miguel Crespo'nun golüyle geri dönüşü tamamladı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, 60 puana yükseldi. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.