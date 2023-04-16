Giriş Tarihi: 15.4.2023 19:27 Son Güncelleme: 16.4.2023 10:25

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk yarı boyunca birçok net gol pozisyonuna girmesine rağmen beklenen golü bulamadı. Kanarya, ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışında kritik bir 3 puan alan sarı-lacivertliler, 60 puana yükseldi. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk 45 dakikada iki kez direkten döndü.