Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…
Giriş Tarihi: 15.4.2023 19:27 Son Güncelleme: 16.4.2023 10:25

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk yarı boyunca birçok net gol pozisyonuna girmesine rağmen beklenen golü bulamadı. Kanarya, ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Zirve yarışında kritik bir 3 puan alan sarı-lacivertliler, 60 puana yükseldi. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında oldukça iyi bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, ilk 45 dakikada iki kez direkten döndü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in de iyi oyunuyla birlikte birçok net gol pozisyonuna giren Fenerbahçe, bu şansları değerlendiremedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ardından ikinci yarı iki takımın da daha kontrollü oyunuyla geçti.

İKİNCİ YARIDA İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak karşılaşmanın son dakikalarına girilirken Ankaragücü'nde Ali Sowe, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Yenilen golün ardından Fenerbahçe tribünleri "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Fenerbahçe ise kısa sürede karşılık verdi.

84. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Enner Valencia, kaleciyi ve topu ayrı yönlere gönderdi ve geri dönüşün fitilini ateşledi.

90+6. dakikada Fenerbahçe, ikinci yarıda oyuna giren Miguel Crespo'nun golüyle geri dönüşü tamamladı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertliler, 60 puana yükseldi. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız
SON DAKİKA | Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Son dakika: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda korkutan deprem
Son dakika! Başkan Erdoğan: 7'li Koalisyon'un tek vaadi Kandil'in talimatlarını yerine getirmek
Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!
Tek yatırımcılı en büyük santral! Tam kapasite üretime başladı: 2 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne hepsiyle anlaştılar
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş! Kanarya, Ankaragücü karşısında 1-0’dan geriden geldi…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA