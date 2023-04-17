90+ Coşku ve sevinç

Futbolu heyecanlı hale getirensözü, busezon Fenerbahçe'yi hayata bağladı.66 puanlı lider Galatasaray'ın 6-0kazandığı haftadasarı-lacivertliler, geriye düştüğümaçta Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğugolle 2-1 devirip, şampiyonluk yolundaçok kritik bir 3 puanı cebine koydu.Karşılaşma sonunda futbolcularını sahaiçinde toplayıp teşekkür konuşmasıyapan teknik direktör Jorge Jesus,diyerek oyuncularınıngösterdiği öz veriyi takdir etti.90+'dan sonra rakiplerini 10 kez avlayan Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı olurken,Avrupa Ligi'nde ise 90'dan sonra gelen 2 golüyle 4 puanı (1 galibiyet-1 beraberlik) hanesine yazdırdı.Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Crespo, A.Gücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı. Yıllık 500 bin Euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon Euro istiyor.Uzatmalarda en fazla golüValencia 2, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha 1'er kez son dakikalarda sahneye çıktı.