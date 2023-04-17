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Giriş Tarihi: 17.4.2023

90+ Coşku ve sevinç

UĞUR ÇEM
90+ Coşku ve sevinç

Jorge Jesus’un, ‘Pes etmeyen bir takıma sahibim’ sözü rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe bu sezon 90’dan sonra rakiplerini tam 12 kez avladı. Süper Lig’de atılan 10 golün karşılığı 10 puan olarak haneye yazıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde uzatmalarda kaydedilen 2 gol ise grup liderliğini getirdi

Futbolu heyecanlı hale getiren 'Biz bitti demeden bitmez' sözü, bu sezon Fenerbahçe'yi hayata bağladı. 66 puanlı lider Galatasaray'ın 6-0 kazandığı haftada hata yapma lüksü olmayan sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğu golle 2-1 devirip, şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puanı cebine koydu. Karşılaşma sonunda futbolcularını saha içinde toplayıp teşekkür konuşması yapan teknik direktör Jorge Jesus, "Pes etmeyen ve son saniyeye kadar mücadelesini veren bir takıma sahibim. Sonuna kadar inandılar" diyerek oyuncularının gösterdiği öz veriyi takdir etti.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
90+'dan sonra rakiplerini 10 kez avlayan Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı olurken, ağlara yolladığı gollerin yansıması olarak 3 galibiyet-1 beraberliğin karşılığı 10 puan getirdi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Avrupa Ligi'nde ise 90'dan sonra gelen 2 golüyle 4 puanı (1 galibiyet-1 beraberlik) hanesine yazdırdı. Bu sayede uluslararası arenada grubunu lider tamamladı.

BÜYÜK FARK VAR!
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Crespo, A.Gücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı. Yıllık 500 bin Euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon Euro istiyor.

UZATMANIN TEK KRALI BATSHUAYİ
Uzatmalarda en fazla golü Batshuayi (3) kaydederken Valencia 2, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha 1'er kez son dakikalarda sahneye çıktı.

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