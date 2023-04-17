90+ Coşku ve sevinç

Jorge Jesus’un, ‘Pes etmeyen bir takıma sahibim’ sözü rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe bu sezon 90’dan sonra rakiplerini tam 12 kez avladı. Süper Lig’de atılan 10 golün karşılığı 10 puan olarak haneye yazıldı. UEFA Avrupa Ligi’nde uzatmalarda kaydedilen 2 gol ise grup liderliğini getirdi
Futbolu heyecanlı hale getiren 'Bizbitti demeden bitmez' sözü, busezon Fenerbahçe'yi hayata bağladı.66 puanlı lider Galatasaray'ın 6-0kazandığı haftada hata yapma lüksüolmayan sarı-lacivertliler, geriye düştüğümaçta Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğugolle 2-1 devirip, şampiyonluk yolundaçok kritik bir 3 puanı cebine koydu.Karşılaşma sonunda futbolcularını sahaiçinde toplayıp teşekkür konuşmasıyapan teknik direktör Jorge Jesus, "Pesetmeyen ve son saniyeye kadar mücadelesiniveren bir takıma sahibim. Sonunakadar inandılar" diyerek oyuncularınıngösterdiği öz veriyi takdir etti.
SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
90+'dan sonra rakiplerini 10 kez avlayan Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in en iyi takımı olurken, ağlara yolladığı gollerin yansımasıolarak 3 galibiyet-1 beraberliğin karşılığı10 puan getirdi ve şampiyonluk iddiasınısürdürdü. Avrupa Ligi'nde ise 90'dan sonra gelen 2 golüyle 4 puanı (1 galibiyet-1 beraberlik) hanesine yazdırdı. Bu sayede uluslararasıarenada grubunu lider tamamladı.
BÜYÜK FARK VAR!
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Crespo, A.Gücü maçında uzatmalarda attığı golle kendini hatırlattı. Yıllık 500 bin Euro alan Portekizli ortaya sahaya yönetim 1 milyon Euro'dan 3 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Crespo 1.5 milyon Euro istiyor.
UZATMANIN TEK KRALI BATSHUAYİ
Uzatmalarda en fazla golü Batshuayi (3) kaydederken Valencia 2, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha 1'er kez son dakikalarda sahneye çıktı.