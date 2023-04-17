Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Albert Riera'dan büyük başarı! Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu...
Giriş Tarihi: 17.4.2023 10:45 Son Güncelleme: 17.4.2023 10:48

Albert Riera'dan büyük başarı! Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu...

Albert Riera’dan büyük başarı! Slovenya Ligi’nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu...

Eski Galatasaraylı Albert Riera'nın çalıştırdığı NK Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik direktör sezon başında taraftarlar tarafından tehdit edilmişti ve istenmeyen adam ilan edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Albert Riera'dan büyük başarı! Slovenya Ligi'nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA