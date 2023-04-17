Albert Riera’dan büyük başarı! Slovenya Ligi’nde bitime 5 hafta kala şampiyon oldu...

Slovenya Ligi'nin 31. haftasında lider NK Olimpija Ljubljana, son şampiyon Maribor'u konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

NK Olimpija Ljubljana, 44'te Sualehe ve 76'da Bristic'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Ljubljana, ikinci sıradaki Maribor ile puan farkını 15'e çıkardı ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

NK Olimpija Ljubljana bu sezon 31 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Yeşil beyazlılar Slovenya Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Albert Riera teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında lig şampiyonluğu yaşadı. İspanyol teknik direktör sezon başında taraftarlar tarafından tehdit edilmişti ve istenmeyen adam ilan edilmişti.