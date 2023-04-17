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Giriş Tarihi: 17.4.2023 09:15

Arda Güler'e taraftardan övgü! "Sahada Messi gibi takılıyor"

SPOR SERVİSİ
Arda Güler’e taraftardan övgü! Sahada Messi gibi takılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alan oyuncu sosyal medyada da gündeme oturdu. Genç yıldız için, "Sahada Messi gibi takılıyor vallahi Tek başına oynuyor Arda oynuyor diğerleri izliyor" ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'nin 18'lik yıldızı Arda Güler, Ankaragücü maçında 11'de sahaya çıkarken ilk 45 dakikada tek başına resital sundu. Sadece futbolseverleri değil, kendisini yakından takip eden PSG, Barcelona ve Napoli'nin scoutlarını da büyüledi. Başkan Ali Koç'un 'Bu yaz seni bırakmam' dediği Arda, futboluyla sosyal medyada gündemin zirvesinde yer alırken şu yorumlar yapıldı: 'Sahada Messi gibi takılıyor vallahi.', 'Tek başına oynuyor.', 'Arda oynuyor diğerleri izliyor.'

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Arda Güler'e taraftardan övgü! "Sahada Messi gibi takılıyor"
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