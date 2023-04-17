Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çatlak parmakla dev fedakârlık!
Giriş Tarihi: 17.4.2023

Çatlak parmakla dev fedakârlık!

Çatlak parmakla dev fedakârlık!
Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sol ayak parmağında çatlak meydana gelen Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, iğne olarak sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcuya fedakârlığından dolayı teşekkür etti.

ÖMÜR NE YAPTI?
88. dakikada yerini Umut Bozok'a bırakan Abdülkadir Ömür 3 şut denemesinde bulunurken, 1'inde isabet sağladı. 45 kez topla buluşurken yüzde 88.6 pas isabeti ile oynadı

BAKAN TRİBÜNDE
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kale arkasında taraftarlarla birlikte izledi. AK Parti Trabzon 1. sıra milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, stadyuma 61 TS 1967 plakalı TOGG marka aracıyla geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Çatlak parmakla dev fedakârlık!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA