Çatlak parmakla dev fedakârlık!

Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sol ayak parmağında çatlak meydana gelen Abdülkadir Ömür, Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu, iğne olarak sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcuya fedakârlığından dolayı teşekkür etti.88. dakikada yerini Umut Bozok'a bırakan Abdülkadir Ömür 3 şut denemesinde bulunurken, 1'inde isabet sağladı. 45 kez topla buluşurken yüzde 88.6 pas isabeti ile oynadıTrabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kale arkasında taraftarlarla birlikte izledi. AK Parti Trabzon 1. sıra milletvekili adayı olan Karaismailoğlu, stadyuma 61 TS 1967 plakalı TOGG marka aracıyla geldi.