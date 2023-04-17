Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın zor kararı! Ameliyat olması gerekiyor...

Sezon başından bu yana belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır, Ankaragücü maçı öncesi forma giyemeyecek duruma gelmişti. Milli eldivenin ameliyat olması gerekiyor. Ancak operasyon masasına ne zaman yatacağı konusunda kararsızlık yaşanıyor. Sağlık heyeti bir an önce tedavinin başlamasını isterken 25 yaşındaki file bekçisi, şampiyonluk yarışında takımı yalnız bırakmamak için sezon sonunu bekleme taraftarı. Ancak ağrıları buna müsaade etmiyor.