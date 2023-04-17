Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın zor kararı! Ameliyat olması gerekiyor...
Giriş Tarihi: 17.4.2023 09:38

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın zor kararı! Ameliyat olması gerekiyor...

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın zor kararı! Ameliyat olması gerekiyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başarılı file bekçisinin geçirdği sakatlık sonrası ameliyat olması gerekiyor. Altay Bayındır, takımı şampiyonluk yolunda yalnız bırakmak istemiyor ve sezon sonu beklemek istiyor.

Sezon başından bu yana belindeki ağrılarla oynayan Altay Bayındır, Ankaragücü maçı öncesi forma giyemeyecek duruma gelmişti. Milli eldivenin ameliyat olması gerekiyor. Ancak operasyon masasına ne zaman yatacağı konusunda kararsızlık yaşanıyor. Sağlık heyeti bir an önce tedavinin başlamasını isterken 25 yaşındaki file bekçisi, şampiyonluk yarışında takımı yalnız bırakmamak için sezon sonunu bekleme taraftarı. Ancak ağrıları buna müsaade etmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın zor kararı! Ameliyat olması gerekiyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA