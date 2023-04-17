Fırtına Kartal’a dedi

Son dönemde büyük bir çıkış yaparak son 3 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond dün beklentileri karşılayamadı. Ancak defansın göbeğindeki Romain Saiss, müthiş bir performans sergiledi. Faslı oyuncu, kritik müdahaleleriyle alkış aldı. Girdiği 18 ikili mücadelenin 13'ünü kazanarak yüzde 72 başarı sağlayan tecrübeli oyuncu, 5 top kapmanın üçünde başarılıydı. Rakibin 3 topunu uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.Weghorst'un ayrılışının ardından transfer edilen ve ilk 4 maçında suskun kaldıktan sonra adeta patlama yaparak 5 maç üst üste ağları sarsan Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısına rekor hedefiyle çıktı. Kamerunlu santrfor, dün fileleri havalandırsaydı kariyerinde ilk kez ligde 6 maç art arda gol atma başarısı gösterecekti ancak hedefine ulaşamadı.Maçın 60. dakikasında Beşiktaş'ta Onur Bulut, tabanla Larsen'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Trabzonsporlu oyuncular kırmızı kart itirazında bulunurken, tribünler de hakemin kararına tepki gösterdi.Trabzonspor ile Beşiktaş üst üste 3. maçta birbirlerine üstünlük sağlayamadı.