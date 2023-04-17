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Giriş Tarihi: 17.4.2023 12:09

Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda

AA
Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.

ALANYA'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 6 maçın 3'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Alanya'daki müsabakalarda takımlar 10'ar kez ağları havalandırdı.

EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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Galatasaray ile Alanyaspor 14. randevuda
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