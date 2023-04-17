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Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:58

Harry Kane için dev teklif! Yeni adresi Manchester United oluyor...

Harry Kane için dev teklif! Yeni adresi Manchester United oluyor...

Harry Kane'in 12 yıllık Tottenham macerası son buluyor. Kulübüyle yeni sözleşme imzalamama kararı alan tecrübeli golcünün yeni takımı belli oldu. Harry Kane'in 2023-24 sezonundan itibaren Manchester United'ın başarısı için ter dökmesi bekleniyor

Harry Kane uzun soluklu Tottenham serüvenini noktalamaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan deneyimli forvet, takımının yeni kontrat teklifini geri çevirdi. Harry Kane astronomik bir rakamla dev kulübe transfer oluyor.

HARRY KANE'İN YENİ TAKIMI BELLİ GİBİ
Uzun süredir Manchester United'ın gündeminde olan Harry Kane için Bayern Münih de devreye girmişti. İngiltere'den ayrılmayı düşünmeyen başarılı golcü, nihai kararını verdi. İngiliz basınının aktardığı habere göre; Harry Kane'in yeni takımı Manchester United oluyor.

90 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ KABUL EDECEKLER
Kırmızı Şeytanların Harry Kane için Tottenham'a 80 milyon sterlin (90 milyon euro) ödeyeceği İngiliz basınında geniş yankı buldu. Oyuncuyu 2024 yılında bedelsiz kaptırmak istemeyen Tottenham'ın, Manchester United'ın teklifini kabul edeceği belirtildi.

Harry Kane'in 2023-24 sezonundan itibaren Manchester United'ın başarısı için ter dökmesi bekleniyor.

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Harry Kane için dev teklif! Yeni adresi Manchester United oluyor...
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