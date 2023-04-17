Kalecilerin düeti

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında başrol; iki ekibin kalecileriydi. İlk yarısı kısır geçen mücadelenin ikinci devresinde hem ev sahibi ekip hem de konuk takım üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu ancak file bekçilerini aşmayı başaramadı.'GERİLİM YOK' MESAJITrabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, maçın ardından hafta içinde A Milli Takım ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Tecrübeli file bekçisi,dedi. 27 yaşındaki kaleci, Milli Takım'da oyuncuların hangi performansa göre forma giydiğini anlamadığını söylemişti.Psikolojik bir düşüş yaşadıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Bu tür maçlar, bizim gibi kaliteli kadrolar için fırsattır. Şampiyon takım olarak başımızı kaldırmamız gerekiyordu. Galibiyeti alamadık ama oyuncularım öz güvenlerini kazandılar. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk" yorumunu yaptı.