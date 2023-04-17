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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Kalecilerin düeti

YUNUS EMRE SEL
Kalecilerin düeti
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında başrol; iki ekibin kalecileriydi. İlk yarısı kısır geçen mücadelenin ikinci devresinde hem ev sahibi ekip hem de konuk takım üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu ancak file bekçilerini aşmayı başaramadı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesine gelen şutlarda 5'te 5, Beşiktaş'ta ise Mert Gönok 4'te 4 kurtarış yaparak geceyi hatasız tamamladı. 'GERİLİM YOK' MESAJI
Mert ve Uğurcan 90 dakikanın sonunda sahada birbirlerini, sarılarak tebrik ettiler ve aralarında Milli Takım'dan dolayı bir gerilim olmadığını da herkese gösterdiler.

'MERT ABİYİ ÇOK SEVİYORUM'
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, maçın ardından hafta içinde A Milli Takım ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Tecrübeli file bekçisi, "İfadelerim Mert abiye değildi, kimseye değildi. Mert abiyi çok seviyorum. Ben orada farklı bir şeyi dile getirmiştim" dedi. 27 yaşındaki kaleci, Milli Takım'da oyuncuların hangi performansa göre forma giydiğini anlamadığını söylemişti.

TRABZONSPOR'UN YOK SAYILMAYACAĞINI GÖSTERDİK
Psikolojik bir düşüş yaşadıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Bu tür maçlar, bizim gibi kaliteli kadrolar için fırsattır. Şampiyon takım olarak başımızı kaldırmamız gerekiyordu. Galibiyeti alamadık ama oyuncularım öz güvenlerini kazandılar. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk" yorumunu yaptı.

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Kalecilerin düeti
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