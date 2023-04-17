Kalecilerin düeti

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında başrol; iki ekibin kalecileriydi. İlk yarısı kısır geçen mücadelenin ikinci devresinde hem ev sahibi ekip hem de konuk takım üst üste tehlikeli pozisyonlar buldu ancak file bekçilerini aşmayı başaramadı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kalesinegelen şutlarda 5'te 5, Beşiktaş'taise Mert Gönok 4'te 4 kurtarış yaparakgeceyi hatasız tamamladı. 'GERİLİM YOK' MESAJI Mert ve Uğurcan 90 dakikanın sonundasahada birbirlerini, sarılaraktebrik ettiler ve aralarında Milli Takım'dandolayı bir gerilim olmadığınıda herkese gösterdiler.
'MERT ABİYİ ÇOK SEVİYORUM'
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, maçın ardından hafta içinde A Milli Takım ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Tecrübeli file bekçisi, "İfadelerimMert abiye değildi, kimseyedeğildi. Mert abiyiçok seviyorum. Benorada farklı bir şeyidile getirmiştim" dedi. 27 yaşındaki kaleci, Milli Takım'da oyuncuların hangi performansa göre forma giydiğini anlamadığını söylemişti.
TRABZONSPOR'UN YOK SAYILMAYACAĞINI GÖSTERDİK
Psikolojik bir düşüş yaşadıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Bu tür maçlar, bizim gibi kaliteli kadrolar için fırsattır. Şampiyon takım olarak başımızı kaldırmamız gerekiyordu. Galibiyeti alamadık ama oyuncularım öz güvenlerini kazandılar. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk" yorumunu yaptı.