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Giriş Tarihi: 17.4.2023

Mauro İcardi için Paris’te son tango

BERKAY TURAN
Mauro İcardi için Paris’te son tango

Galatasaray, Arjantinli golcüyü bonservis bedeli ödemeden almak için Fransa’nın yolunu tutacak

İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Mauro İcardi için Galatasaray, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor. Hedef, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden almak. Aslan, 8 milyon Euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon Euro'yu bulan İcardi için PSG'ye, 'Bonservis bedeli vermeyelim, sizi de bu maliyetten kurtaralım' diyecek. Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak

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Mauro İcardi için Paris’te son tango
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