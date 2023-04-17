Mauro İcardi için Paris’te son tango

İstanbul'da kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Mauro İcardi için Galatasaray, Fransa'ya temsilci göndermeye hazırlanıyor. Hedef, PSG ile bir yıl daha sözleşmesi olan futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden almak. Aslan, 8 milyon Euro maaşı olan ve vergilerle birlikte Fransa ekibine maliyeti 13 milyon Euro'yu bulan İcardi için PSG'ye, 'Bonservis bedeli vermeyelim, sizi de bu maliyetten kurtaralım' diyecek. Taraflar arasındaki pazarlık önümüzdeki hafta resmen başlayacak