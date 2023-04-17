Önce Ada sonra Fransa

Galatasaraylı Sacha Boey, bu sezonu kariyerinde sıçrama olarak görüyor. Premier Lig’de oynaması halinde Fransa Milli Takımı’ndan da davet alacağına inanan 22 yaşındaki oyuncu, bu yüzden Kamerun Milli Takımı’nı da bekletiyor
Galatasaray'ın şampiyonluğuna konsantre olan futbolcularından Sacha Boey'in sezon sonu için beklentileri farklı. 2021yılında Fransaekibi Rennes'dentransfer edilenve 480 binEuro garantiücret alan 2001 doğumlu sağ bek, as takımın en az kazanan yabancısı konumunda. Boey, bu sezonu kariyerinde yapacağı sıçrama olarak görüyor ve paraya öncelik vermiyor.
ALT YAŞLARDA OYNADI
Premier Lig kulüpleri tarafından takip edilen genç oyuncu, İngiltere'de oynamaya olumlu yaklaşıyor. Fransız sağ bek, Ada'da üst seviye bir kulübe transfer olması durumunda Fransa Milli Takımı'ndan davet alacağına inanıyor. Bugüne kadarFransa U17, 18 ve 20 takımlarındaforma giyenve en büyük hayaliA Takım olan Sacha Boey bu yüzden Kamerun Millli Takımı'ndan gelen teklifi de bekletiyor.
BU SEZON NE YAPTI?
Sacha Boey, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Süper Lig'de 24 maçta 2084 dakika forma giydi. Bunların 21'inde 90 dakika sahada kaldı. Bir maçı kırmızı, birini de sarı kart cezalısı olduğu için kaçırdı.