Pozitif olan gol yemememiz!

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Omar Colley, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Buraya galibiyet için gelmiştik.Bir sonraki karşılaşmada daha iyi olmak için çalışacağız. Sahadaki önemli olan konu, gol yememiş olmamız ancak" dedi. 29 yaşına giren Onur Bulut ise "Trabzon'a kazanmaya gelmiştik, kaybedebilirdik de ama keşke yenebilseydik.İnşallah Ümraniyespor'u mağlup edebiliriz. Sonrasında G.Saray var. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.Siyah-beyazlıların sezon başı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Trabzonspor karşısında 11'de sahaya çıktı ve sezon başından bu yana devam eden opsiyon tartışmaları rafa kalktı. Kiralık sözleşmesinde yer alan 25 maça 11'de başlama kriterini yerine getiren Masuaku için cuma günü İngiliz ekibiyle yapılan anlaşma gereği 2 milyon Euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncu da 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.