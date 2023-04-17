Pozitif olan gol yemememiz!

Omar Colley, Trabzonspor’a karşı kalelerini kapatmalarının kendileri adına olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi
Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Omar Colley, iki puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Yıldız futbolcu, "Buraya galibiyet için gelmiştik. Ancak futbolböyle birşey. Bir sonraki karşılaşmada daha iyi olmak için çalışacağız. Sahadaki önemli olan konu, gol yememiş olmamız ancak bir puan bize yetmez" dedi. 29 yaşına giren Onur Bulut ise "Trabzon'a kazanmaya gelmiştik, kaybedebilirdik de ama keşke yenebilseydik. Benimiçin de güzel bir doğum günühediyesi olurdu. İnşallah Ümraniyespor'u mağlup edebiliriz. Sonrasında G.Saray var. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.
MASUAKU'NUNTAPUSU ALINDI
Siyah-beyazlıların sezon başı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Trabzonspor karşısında 11'de sahaya çıktı ve sezon başından bu yana devam eden opsiyon tartışmaları rafa kalktı. Kiralık sözleşmesinde yer alan 25 maça 11'de başlama kriterini yerine getiren Masuaku için cuma günü İngiliz ekibiyle yapılan anlaşma gereği 2 milyon Euro bonservis bedeli 4 eşit taksitte ödenecek. Oyuncu da 2+1 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.