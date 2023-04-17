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Giriş Tarihi: 17.4.2023 12:05 Son Güncelleme: 17.4.2023 12:06

Trabzonspor, bu sezon evinde üç büyüklere karşı kalesini gole kapadı

İHA
Trabzonspor, bu sezon evinde üç büyüklere karşı kalesini gole kapadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, bu sezon siyah-beyazlıların yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı da kalesini gole kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sezonunun ardından eski performansını aratan Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı ve golsüz berabere kaldığı Beşiktaş mücadelesinde oyun olarak moral buldu. Rakibinden daha çok gol pozisyonuna giren Karadeniz ekibi, bu fırsatları değerlendiremedi.

Trabzonspor, bu sezon sahasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş karşı oynadığı maçlarda kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında ağırladığı Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 2-0 mağlup etmişti. Son oynanan Beşiktaş maçından da sahadan 0-0'lık skorla ayrılan Karadeniz temsilcisi, söz konusu takımlara karşı sezonu evinde gol yemeden sezonu kapatmayı garantiledi.

Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Galatasaray maçında kaleyi Muhammet Taha Tepe korurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmalarında ise kalede Uğurcan Çakır yer aldı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 13'ünde filelerinde gol görmezken, 15 maçta ise gole engel olamadı.

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Trabzonspor, bu sezon evinde üç büyüklere karşı kalesini gole kapadı
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