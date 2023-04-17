Vincent Aboubakar rekoru kaçırdı! Nathan Redmond, Romain Saiss...

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelede gol sesi çıkmazken, her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Trabzonspor ise 2 maç sonra puan almanın sevincini yaşadı.

REDMOND SUSTU SAİSS KENDİNİ AŞTI

Son dönemde büyük bir çıkış yaparak son 3 maçta 3 gol, 3 asist kaydeden Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond dün beklentileri karşılayamadı. Ancak defansın göbeğindeki Romain Saiss, müthiş bir performans sergiledi. Faslı oyuncu, kritik müdahaleleriyle alkış aldı. Girdiği 18 ikili mücadelenin 13'ünü kazanarak yüzde 72 başarı sağlayan tecrübeli oyuncu, 5 top kapmanın üçünde başarılıydı. Rakibin 3 topunu uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.





ABOUBAKAR REKORU KAÇIRDI

Weghorst'un ayrılışının ardından transfer edilen ve ilk 4 maçında suskun kaldıktan sonra adeta patlama yaparak 5 maç üst üste ağları sarsan Vincent Aboubakar, Trabzonspor karşısına rekor hedefiyle çıktı. Kamerunlu santrfor, dün fileleri havalandırsaydı kariyerinde ilk kez ligde 6 maç art arda gol atma başarısı gösterecekti ancak hedefine ulaşamadı.