Altay Bayındır, Galatasaray derbisine yetişecek mi?

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Konuyla ilgili olarak konuşan Dr. Cengiz Dinç, "Sakatlığın ve ameliyatın detaylarını bilmeden net bir yorum yapmak zor. Ancak genelde bu operasyondan sonra oyuncunun çalışmalara başlaması 4 ila 6 hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Ancak Altay Bayındır'ın bu sezonu kapatma ihtimali son derece yüksek görünüyor. Yine de başarılı kalecinin hedefi, ligin son haftalarında eldivenleri geri almak...