Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Sezona başlarken hedefimiz..."

"SEZONA BAŞLARKEN HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAKTI"

Bir gazetecinin, takımın şampiyonluk havasına girip germediğine yönelik sorusu üzerine Buruk, yoğun bir maç döneminden geçtiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bugün oynadık, beş gün sonra tekrar bir maç oynayacağız. Uzun süredir böyle bir temponun içine girmemiştik. Burada ufak tefek darbeler, sakatlıklar oluyor ama genel olarak iyi durumdayız. Şampiyonluk şarkısını da uzun zamandır söylüyoruz. Yani hedefimiz şampiyon olmak. Sezona başlarken hedefimiz şampiyon olmaktı. Şu anda da hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbol olarak insanların takdirini kazandık. Taraftarlarımız ve oyuncularım maça gelirken bu heyecanı yaşıyorlar. Maçtan sonra da aynı heyecanı taşıyorlar. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Gerçekten birbirlerine olan sevgileri, saygıları, takıma olan bağlılıkları çok önemli, çok değerli. İnşallah yolun sonu da şampiyonluk olur."