Ozan Tufan, Türkiye’ye dönecek mi? Beşiktaş iddialarına cevap

'TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR' İDDİALARINA CEVAP: BURADA MUTLUYUM

Hull City'de bu sezon 40 maça çıkan ve 7 kez gol sevinci yaşayan Ozan Tufan, kulübün sitesine konuştu.

Ozan Tufan, "Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum; sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum. Hull City'nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.