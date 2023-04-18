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Giriş Tarihi: 18.4.2023 08:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Alanyaspor maçında...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan Zaniolo kararı! Alanyaspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonun ilk bölümünde Nef Stadı’nda Alanyaspor'dan çelme yiyen Galatasaray, rövanşı alıp şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmenin peşinde. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo ile ilgili kararını verdi.

G.Saray, sezonun ilk yarısında puan kaybettiği takımlardan rövanşı almasını bildi. Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ardından Kayserispor'u yenerek hesap kapatan sarı-kırmızılıların Süper Lig'de bu sezon mağlup edemediği tek takım olarak Alanyaspor kaldı.

ZANİOLO YİNE KULÜBEDE

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. 30. haftada Alanya deplasmanına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kazanan kadroyu bozmayacak. Adana Demir ve Kayseri ilk 11'i Alanya'da sahada olacak. Muslera'nın önünde Boey- Nelsson-Abdülkerim-Adekubge görev yapacak. Orta saha Torreira-Oliveira ikilisine emanet. Kanatlarda Rashica ve Kerem, 10 numara pozisyonunda Mertens, ileri uçta İcardi gol arayacak. İtalyan yıldız Zaniolo yine maçın ikinci yarısında şans bulacak.

SARI ALARM

Alanya deplasmanına tam kadro giden G.Saray'da 5 oyuncu (Boey, Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, İcardi) kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Alanya'da sarı kart görmeleri halinde Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler. Teknik heyet, sınırdaki oyuncuları tek tek uyardı.

ASLAN İÇİN YER YERİNDEN OYNADI

Evındeki maçları kapalı gişe oynayan lider Galatasaray'ı, Alanya'da da taraftarları yalnız bırakmadı. Dün müsabaka için Antalya'ya giden takımı, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Tezahüratlar ve meşaleler karşısında futbolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Oyuncular ile birlikte teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirmek için sarıkırmızılı futbolseverler, birbirleriyle yarıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan Zaniolo kararı! Alanyaspor maçında...
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