Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk oluyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 14. kez karşı karşıya gelecek. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ALANYASPOR: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Fer, Doumbia, Efecan, Lusamba, Cavaleiro,Hassan.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi
İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 13 maçta sarı-kırmızılı takımın 27 golüne, Alanya ekibi 16 golle karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.