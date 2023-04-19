Ankaragücü’nden çok sert sözler

Başkan Koca: “F.Bahçe maçında verilen penaltı skandal. İletişim kursaydık takımı sahada çekecektim”
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, F.Bahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan yönetiminin skandal olduğunu söyledi. İrfan Can'a verilen penaltı anında takımı sahadan çekmek istediğini ancak iletişim problemi yaşadıklarını ifade eden Koca, "Hocaya ulaşamadım.Tekrar futbolcularısahaya çıkarıp kaleyi boşbırakıp penaltıyı atmalarınıisteyecektim. Sonrasında daF.Bahçe'nin istediği kadargol atmasına izin vermeleriniisteyecektim. Bunu yapamadığımiçin üzgünüm. Çoköfkelendim ve kalp spazmıgeçirdim" diye konuştu. Koca, engellerin cesaretlerini arttırdığını belirterek, "Hakemler de tüm baskılara dirençli dursun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Erden Timur 'lig sonunda her şeyi açıklayacağız' dedi. Her şeyi şimdi açıklamalısınız. Aksi olursa bizim açıklayacağımız çok şey var" dedi.