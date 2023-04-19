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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Ankaragücü’nden çok sert sözler

Ankaragücü’nden çok sert sözler

Başkan Koca: “F.Bahçe maçında verilen penaltı skandal. İletişim kursaydık takımı sahada çekecektim”

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, F.Bahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan yönetiminin skandal olduğunu söyledi. İrfan Can'a verilen penaltı anında takımı sahadan çekmek istediğini ancak iletişim problemi yaşadıklarını ifade eden Koca, "Hocaya ulaşamadım. Tekrar futbolcuları sahaya çıkarıp kaleyi boş bırakıp penaltıyı atmalarını isteyecektim. Sonrasında da F.Bahçe'nin istediği kadar gol atmasına izin vermelerini isteyecektim. Bunu yapamadığım için üzgünüm. Çok öfkelendim ve kalp spazmı geçirdim" diye konuştu. Koca, engellerin cesaretlerini arttırdığını belirterek, "Hakemler de tüm baskılara dirençli dursun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Erden Timur 'lig sonunda her şeyi açıklayacağız' dedi. Her şeyi şimdi açıklamalısınız. Aksi olursa bizim açıklayacağımız çok şey var" dedi.

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Ankaragücü’nden çok sert sözler
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