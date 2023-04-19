Ankaragücü’nden çok sert sözler

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, F.Bahçe maçında hakem Atilla Karaoğlan yönetiminin skandal olduğunu söyledi. İrfan Can'a verilen penaltı anında takımı sahadan çekmek istediğini ancak iletişim problemi yaşadıklarını ifade eden Koca, "diye konuştu. Koca, engellerin cesaretlerini arttırdığını belirterek, "Hakemler de tüm baskılara dirençli dursun. Mesleğinizin itibarını koruyun. Erden Timur 'lig sonunda her şeyi açıklayacağız' dedi. Her şeyi şimdi açıklamalısınız. Aksi olursa bizim açıklayacağımız çok şey var" dedi.