Avrupa basınından transfer iddiası

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için yabancı basında iki iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Sacha Boey'i satmayı düşünen sarı-kırmızılı takımın, Roma'nın 21 yaşındaki sağ beki BryanReynolds ve Hibernian'ın 26 yaşındaki forveti Kevin Nisbet'le ilgilendiği iddia edildi. İtalya basınında çıkan haberlere göre; Westerlo'da kiralık olarak formagiyen ABD'li Reynolds için Galatasaraytemaslarda bulundu. İngiliz medyasındayer alan haberde ise Kevin Nisbet'inbirçok talibi olduğu, Galatasaray'ın daoyuncuyu izlediği aktarıldı.