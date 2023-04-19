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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Avrupa basınından transfer iddiası

Avrupa basınından transfer iddiası
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için yabancı basında iki iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Sacha Boey'i satmayı düşünen sarı-kırmızılı takımın, Roma'nın 21 yaşındaki sağ beki Bryan Reynolds ve Hibernian'ın 26 yaşındaki forveti Kevin Nisbet'le ilgilendiği iddia edildi. İtalya basınında çıkan haberlere göre; Westerlo'da kiralık olarak forma giyen ABD'li Reynolds için Galatasaray temaslarda bulundu. İngiliz medyasında yer alan haberde ise Kevin Nisbet'in birçok talibi olduğu, Galatasaray'ın da oyuncuyu izlediği aktarıldı.

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Avrupa basınından transfer iddiası
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