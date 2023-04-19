Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti
Giriş Tarihi: 20.4.2023 00:33

Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

DHA
Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: Ne hayaller kurdum bilseniz...
SON DAKİKA: İBB'den büyük skandal! Cami figürlerini ayaklar altına serdiler! Tepkiler çığ gibi...
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Vaat dağıtan CHP işçisine maaş ödeyemiyor - Melih Altınok yazdı
AK Parti'de hedef kararsız, küskün ve kırgın seçmen
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
7'li koalisyonda trajikomik pazarlık! Akşener'den itiraf gibi açıklama
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA