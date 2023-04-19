İnandığımız yoldayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını kaydeden 49 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.Taraftara özel olarak teşekkür eden Buruk, "Burada bizi çok iyi desteklediler. Onlarla birlikte mutluyuz ve inandığımız yolda ilerliyoruz.İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Zorlu haftalara girdik. Ligin boyu daraldı.Şimdi sırada Karagümrük maçımız var. Onu da alıp hedefimize ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ı Alanya'da başkanı Dursun Özbek yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Özbek 4-1 galibiyetin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Lig bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence yanlış olur.Kayserispor maçında çok şık bir frikikle ağları sarsan Galatasaray'ın Harry Potter lakaplı yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında da şovunu yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim ve Mertens'in gollerinde asisti yapan isimdi. Bu arada ikinci yarıda Oliveira'nın baraja takılan şutuna sinirlenen Kerem, Portekizliye tepki gösterdi. Takım arkadaşları araya girerek genç futbolcuyu sakinleştirdi.Galatasaray Spor Kulübü'nün başlatmış olduğu VIP koltuk ve kombine yenileme dönemine taraftarın ilgisi büyük oldu. Nef Stadyumu'ndaki tüm sezonların ilk gün kombine satışlarında kulüp tarihinin rekoruna imza atıldı. Bu sezon iç saha maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek sezon da tribünleri dolduracağının sinyalini verdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu sezon ortalama 45 bin seyirci mücadeleyi biletli takip etti.Kerem Aktürkoğlu (7), Bafetimbi Gomis'ten (2017/18'de 11 gol) bu yana bir Süper Lig sezonunda 7+ deplasman golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.