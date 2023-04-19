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Giriş Tarihi: 19.4.2023

İnandığımız yoldayız

MEHMET ÖZCAN
İnandığımız yoldayız

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, hedefe ilerlediklerini söyledi: "İki zorlu maçta toplam 10 gol atarak hücumda ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Zorlu haftalara girdik. Ligin boyu daraldı. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi. İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını kaydeden 49 yaşındaki çalıştırıcı, "İkinci yarıda öne doğru ve dikine oyunu istediğimiz gibi oynadık. Hücum anlamında olumlu işler yaptık. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. İki maç art arda, iki iyi takıma karşı attığımız 10 var" diye konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Taraftara özel olarak teşekkür eden Buruk, "Burada bizi çok iyi desteklediler. Onlarla birlikte mutluyuz ve inandığımız yolda ilerliyoruz. Taraftarlarımızın takıma olan güveni çok değerli. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Zorlu haftalara girdik. Ligin boyu daraldı. Kazanarak devam etmek önemliydi. Şimdi sırada Karagümrük maçımız var. Onu da alıp hedefimize ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZBEK: ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRMEK YANLIŞ OLUR
Galatasaray'ı Alanya'da başkanı Dursun Özbek yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı tribünden izleyen Özbek 4-1 galibiyetin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Lig bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence yanlış olur. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Bonservisini almak için görüşmelerimiz devam ediyor."

SİHİRBAZ İŞBAŞINDA
Kayserispor maçında çok şık bir frikikle ağları sarsan Galatasaray'ın Harry Potter lakaplı yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında da şovunu yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Abdülkerim ve Mertens'in gollerinde asisti yapan isimdi. Bu arada ikinci yarıda Oliveira'nın baraja takılan şutuna sinirlenen Kerem, Portekizliye tepki gösterdi. Takım arkadaşları araya girerek genç futbolcuyu sakinleştirdi.

NEF STADYUMU'NDA KOMBİNE REKORU
Galatasaray Spor Kulübü'nün başlatmış olduğu VIP koltuk ve kombine yenileme dönemine taraftarın ilgisi büyük oldu. Nef Stadyumu'ndaki tüm sezonların ilk gün kombine satışlarında kulüp tarihinin rekoruna imza atıldı. Bu sezon iç saha maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, gelecek sezon da tribünleri dolduracağının sinyalini verdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bu sezon ortalama 45 bin seyirci mücadeleyi biletli takip etti.

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Kerem Aktürkoğlu (7), Bafetimbi Gomis'ten (2017/18'de 11 gol) bu yana bir Süper Lig sezonunda 7+ deplasman golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

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